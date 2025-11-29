Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont subi une lourde défaite devant les Nordiques du Colorado, samedi après-midi, par la marque de 7 à 2 à Denver.

Le match Canadien-Nordiques, présenté comme un «rendez-vous avec l'histoire», s'est soldé par une défaite cinglante de 7-2 pour Montréal face à l'Avalanche.

Martin St-Louis a reconnu que l'équipe avait perdu ses «détails» en essayant «de trop en faire».

Le gardien Jakub Dobes a été salué pour s'être comporté «comme un pro» et être resté calme malgré les buts, tandis que cette défaite est vue comme l'outil parfait pour ramener l'équipe à l'ordre avant un match émotif contre Ottawa mardi.

Écoutez les échos de vestiaire, à la suite du match Canadiens-Nordiques, samedi, avec Louis Jean et Martin McGuire.