Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, les Nordiques du Colorado mènent 2-0 sur les Canadiens de Montréal, à Denver.
Incluant samedi contre le CH, l'Avalanche portera l'uniforme des Nordiques quatre fois cette saison.
Avant la période médiane, Dany Dubé commente sur la LNH:
- Le gardien du Wild, Jesper Wallstedt, continue d'impressionner avec sept victoires sans défaite en temps régulier.
- L'attaquant Nikita Kucherov et le jeune défenseur Matthew Schefer;
- Le rôle du gardien est jugé moins dominant qu'autrefois, l'accent étant mis sur une moyenne de trois buts par match pour gagner.
Écoutez les commentaires du premier entracte du match Canadiens-Nordiques, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.