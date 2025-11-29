 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

«Le gardien, c'est moins une pièce maîtresse que ça a déjà été»

par 98.5

le 29 novembre 2025 16:10

Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Après 20 minutes de jeu, les Nordiques du Colorado mènent 2-0 sur les Canadiens de Montréal, à Denver. 

Incluant samedi contre le CH, l'Avalanche portera l'uniforme des Nordiques quatre fois cette saison. 

Avant la période médiane, Dany Dubé commente sur la LNH: 

  • Le gardien du Wild, Jesper Wallstedt, continue d'impressionner avec sept victoires sans défaite en temps régulier. 
  • L'attaquant Nikita Kucherov et le jeune défenseur Matthew Schefer;
  • Le rôle du gardien est jugé moins dominant qu'autrefois, l'accent étant mis sur une moyenne de trois buts par match pour gagner.

Écoutez les commentaires du premier entracte du match Canadiens-Nordiques, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

