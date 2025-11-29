Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, les Nordiques du Colorado mènent 2-0 sur les Canadiens de Montréal, à Denver.

Incluant samedi contre le CH, l'Avalanche portera l'uniforme des Nordiques quatre fois cette saison.

Avant la période médiane, Dany Dubé commente sur la LNH:

Le gardien du Wild, Jesper Wallstedt, continue d'impressionner avec sept victoires sans défaite en temps régulier.

L'attaquant Nikita Kucherov et le jeune défenseur Matthew Schefer;

Le rôle du gardien est jugé moins dominant qu'autrefois, l'accent étant mis sur une moyenne de trois buts par match pour gagner.

Écoutez les commentaires du premier entracte du match Canadiens-Nordiques, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.