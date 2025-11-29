Le hockey des Canadiens

C'était une lourde défaite pour les Canadiens de Montréal qui ont perdu 7-2 contre les «Nordiques» du Colorado, samedi après-midi à Denver.

La défaite a été qualifiée de «correction» et de «clinique de hockey» par Dany Dubé, soulignant que cette déroute rappelait la «cruelle réalité» que le CH est encore une jeune équipe.

La performance de l'Avalanche a exposé le manque de profondeur du Canadien.

Lorsque le premier trio n'est pas au rendez-vous, l'équipe «n'est pas capable» de compenser.

Cette défaite agit comme un «meilleur outil» pour St-Louis pour remettre l'équipe à l'ordre avant la prochaine semaine chargée.

Écoutez l'analyse d'après-match de la rencontre Canadiens-Nordiques de samedi, avec Dany Dubé et Louis Jean.