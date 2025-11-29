Le hockey des Canadiens

Après 40 minutes de jeu à Denver, la marque est 5 à 1 pour les Nordiques du Colorado sur les Canadiens de Montréal.

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé souligne le déficit de performance du Canadien, qui manque de profondeur lorsque son premier trio n'est pas au sommet.

La discussion se concentre sur la défense, où le Canadien doit trouver un partenaire stabilisateur pour Lane Hutson, à l'image du rôle de Devon Toews auprès de Cale Makar à l'Avalanche.

La puissance de l'Avalanche (Nordiques) repose sur ses choix de première ronde qui forment la «colonne vertébrale» de l'équipe.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, avant la 3e période du match Canadiens-Nordiques, samedi à Denver, avec Martin McGuire.