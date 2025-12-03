 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Un hommage bien senti à Andreï Markov

par 98.5 Sports

0:00
9:30

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 3 décembre 2025 20:51

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux

et autres

Andreï Markov et sa famille au Centre Bell. / PC/Christopher Katsarov

L'ex-défenseur des Canadiens de Montréal, Andreï Markov, a eu droit à un bel hommage, mercredi, avant la rencontre contre les Jets de Winnipeg.

Une vidéo a survolé toute sa carrière à Montréal, vidéo parsemée de commentaires de ses anciens coéquipiers José Théodore, Brendan Gallagher, P.K. Subban, Carey Price et un compatriote, Alexander Ovechkin.

Accompagné de sa conjointe et de deux de ses enfants, Markov a remercié une foule de personnes sur la patinoire à côté d'un gros «79» illuminé comme un arbre de Noël.

Markov, visiblement ému, a été longuement ovationné avant que la foule n'entonne des «Ohé! Ohé!». Un beau moment.

L'ancien des Canadiens avait rencontré les médias durant l'après-midi.

Écoutez Maxime Sarrasin, qui était présent sur place, nous présenter les commentaires de Markov en compagnie de Stéphane Leroux et Dany Dubé.








