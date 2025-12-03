L'ex-défenseur des Canadiens de Montréal, Andreï Markov, a eu droit à un bel hommage, mercredi, avant la rencontre contre les Jets de Winnipeg.

Une vidéo a survolé toute sa carrière à Montréal, vidéo parsemée de commentaires de ses anciens coéquipiers José Théodore, Brendan Gallagher, P.K. Subban, Carey Price et un compatriote, Alexander Ovechkin.

Accompagné de sa conjointe et de deux de ses enfants, Markov a remercié une foule de personnes sur la patinoire à côté d'un gros «79» illuminé comme un arbre de Noël.

Markov, visiblement ému, a été longuement ovationné avant que la foule n'entonne des «Ohé! Ohé!». Un beau moment.

L'ancien des Canadiens avait rencontré les médias durant l'après-midi.

