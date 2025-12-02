Revers de 5-2 contre les Sénateurs

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa.
Écoutez les échos de vestiaire de:
- Nick Suzuki
- Juraj Slafkovsky
- Alexandre Carrier
- Joe Veleno
Ainsi que l'analyse de Dany Dubé:
- Quatre buts sans riposte...
- Le spectre de la deuxième période;
- À cinq contre cinq, le Canadien n'était pas dans le coup;
- «Ils ont été battus au niveau de la qualité et de la quantité (l'effort)»;
- Les joueurs des Sénateurs étaient «dans la face» de ceux du Tricolore;
- Un nombre effarant de revirements (33);
- Struble se débarrasse de la rondelle: «Il n'est pas assez bon pour jouer avec Lane Hutson»;
- Juraj Slafkovsky ne va pas en avant du filet.