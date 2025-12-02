 Aller au contenu
Hockey
Revers de 5-2 contre les Sénateurs

«Un manque de concentration nous fait mal» -Alexandre Carrier

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 2 décembre 2025 22:06

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Un manque de concentration nous fait mal» -Alexandre Carrier
Les Canadiens accordent un but aux Sénateurs. / PC/Christopher Katsarov

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa.

Écoutez les échos de vestiaire de:

  • Nick Suzuki
  • Juraj Slafkovsky
  • Alexandre Carrier
  • Joe Veleno

Ainsi que l'analyse de Dany Dubé:

  • Quatre buts sans riposte...
  • Le spectre de la deuxième période;
  • À cinq contre cinq, le Canadien n'était pas dans le coup;
  • «Ils ont été battus au niveau de la qualité et de la quantité (l'effort)»;
  • Les joueurs des Sénateurs étaient «dans la face» de ceux du Tricolore;
  • Un nombre effarant de revirements (33);
  • Struble se débarrasse de la rondelle: «Il n'est pas assez bon pour jouer avec Lane Hutson»;
  • Juraj Slafkovsky ne va pas en avant du filet.

