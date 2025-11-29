L'émission Dans un cinéma près de chez vous, qui plonge dans l'envers du décor de notre univers cinématographique, sera de retour pour une troisième année dès le samedi 29 novembre.
Écoutez Stéphane Leclair présenter son entretien avec Gildor Roy, qui en sera l'animateur, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Donc l'objectif de Gildor Roy, c'est de nous dire ce qu'il ne faut pas manquer dans les prochains mois. Monsieur Cinéma québécois, c'est bien lui! Est-ce qu'il s'inquiète pour l'avenir du cinéma québécois? Il nous dit non, il y a de la relève et cette émission-là va le prouver.»