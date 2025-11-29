L'émission Dans un cinéma près de chez vous, qui plonge dans l'envers du décor de notre univers cinématographique, sera de retour pour une troisième année dès le samedi 29 novembre.

Écoutez Stéphane Leclair présenter son entretien avec Gildor Roy, qui en sera l'animateur, samedi, au micro de Denis Lévesque.