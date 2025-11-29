Le Mont-Tremblant a finalement eu le feu vert pour tenir la Coupe du monde de ski alpin, à moins d'une semaine de l'évènement. Les chutes de neige en novembre auront été favorables à cette compétition, qui avait été annulée en 2024 en raison des conditions météo.

Ce sont six Canadiennes qui y prendront part, dont les Québécoises Arianne Forget et Justine Lamontagne, en plus de la Franco-Ontarienne Valérie Grenier. Britt Richardson, Cassidy Gray et Kendra Giesbrecht compléteront la délégation canadienne.

