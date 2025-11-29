 Aller au contenu
Sports
Coupe du monde de ski alpin

«On a une équipe canadienne assez forte» -Nicolas Cogger

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 novembre 2025 07:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On a une équipe canadienne assez forte» -Nicolas Cogger
Denis Lévesque / Cogeco Média

Le Mont-Tremblant a finalement eu le feu vert pour tenir la Coupe du monde de ski alpin, à moins d'une semaine de l'évènement. Les chutes de neige en novembre auront été favorables à cette compétition, qui avait été annulée en 2024 en raison des conditions météo. 

Ce sont six Canadiennes qui y prendront part, dont les Québécoises Arianne Forget et Justine Lamontagne, en plus de la Franco-Ontarienne Valérie Grenier. Britt Richardson, Cassidy Gray et Kendra Giesbrecht compléteront la délégation canadienne.

Écoutez Nicolas Cogger, directeur d’évènement pour la Coupe du monde tremblant, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Jeudi, la fédération internationale est passée et ensemble, on est allés sonder les profondeurs de neige un peu partout dans la piste. Ce n'est plus un risque. On est à 100 % confiants que la course aura lieu. Et on a une équipe canadienne assez forte et des Québécoises qui prennent le départ.»

Nicolas Cogger

