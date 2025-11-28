Les amateurs de sports

 Aller au contenu
Nick Suzuki: «Le capitaine est incroyable dans toutes les phases du jeu»

le 28 novembre 2025 19:04

Dany Dubé
Dany Dubé
Mario Langlois
Mario Langlois
Nick Suzuki: «Le capitaine est incroyable dans toutes les phases du jeu»
Les Canadiens de Montréal ont gagné leur 2e de 3 matchs de leur voyage aux États-Unis, par la marque de 4 à 1 sur les Golden Knights de Las Vegas. 

On revient sur la 3e victoire consécutive du Canadien, soulignant que le «chiffre des tirs n'indique pas l'allure du match».

Dany Dubé insiste sur la performance cruciale de Samuel Montembeault en première période, notamment lors du premier avantage numérique des Golden Knights, où il a fait face à cinq tirs et quatre tirs de l'enclave, évitant ainsi un scénario de «hockey de rattrapage».

L'analyste met également en lumière Nick Suzuki, qu'il juge «incroyable» et «intraitable» dans toutes les phases du jeu, le comparant à une «aubaine» pour l'équipe. 

En vue du prochain match contre l'Avalanche du Colorado, le club numéro un de toute la ligue, la répartition du temps de jeu est jugée essentielle, rendue possible grâce à l'avance accumulée.

Écoutez l'analyse d'après-match, à la suite du duel entre les Canadiens et les Knights, vendredi, avec Mario Langlois et Dany Dubé. 

«Il faut rendre crédit à Samuel Montembeault dans la première portion du match... c'était essentiel, impératif pour Samuel, afin d'avoir un bon match, d'établir ça, cette présence-là, tout de suite sur le premier désavantage numérique. Et il l'a fait brillamment.»

Dany Dubé

