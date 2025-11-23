Victoire du CH face aux Leafs

 Aller au contenu
Signé Lévesque

le 23 novembre 2025 10:02

Martin McGuire
Jean-François Baril
«Le lavage de linge sale en famille a vraiment donné des résultats»
Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 5-2 leur match face aux Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 5-2 leur match face aux Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell.

Écoutez Martin McGuire discuter de cette rencontre qui a permis au tricolore de mettre fin à sa série de défaites, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Hier, on a redonné confiance à Arber Xhekaj. Il a joué son tour. Quinze minutes de temps de glace, énergisé par son frère, puis quand le Canadien a pris les devants. Les réunions, puis la petite séance de lavage de linge sale en famille, ça a vraiment donné des résultats.»

Martin McGuire

