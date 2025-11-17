 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

«On ne court pas après le "scoreboard", on court après les standards» –St-Louis

par 98.5

0:00
5:47

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 17 novembre 2025 23:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«On ne court pas après le "scoreboard", on court après les standards» –St-Louis
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens ont connu la défaite 4-3 en prolongation contre les Blue Jackets à Colombus, lundi soir. 

En écho de vestiaire, Juraj Slafkovsky a discuté de sa performance personnelle et de la dynamique d'équipe. 

Lane Hudson, pour sa part, a parlé de changements de trios, du rôle de leader et de pression. 

L'entraîneur Martin St-Louis a fait un bilan du match et des changements de trio. 

Écoutez les échos de vestiaire et les commentaires de Martin St-Louis, après le match entre les Canadiens et les Blue Jackets. 

Vous aimerez aussi

«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis
0:00
23:45
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Signé Lévesque
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
0:00
6:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Slafkovsky, l'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Slafkovsky, l'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»
Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»
«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis
Rattrapage
Déboires en avantage numérique
«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis
Défaite honorable, mais le cauchemar de l'avantage numérique persiste
Rattrapage
Canadien vs Bruins (3-2)
Défaite honorable, mais le cauchemar de l'avantage numérique persiste
David Pastrnak: le joyau sous-estimé des Bruins
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
David Pastrnak: le joyau sous-estimé des Bruins
Discussion avec le duo des Alouettes: la table est mise pour la Coupe Grey
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Discussion avec le duo des Alouettes: la table est mise pour la Coupe Grey
Rivalité Canadien-Boston, des blessés et un nouveau venu
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Rivalité Canadien-Boston, des blessés et un nouveau venu
«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis
Rattrapage
Un revers cuisant par jeu blanc
«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis
«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
Rattrapage
Défaites de 5-1 et de 7-0
«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
Pourquoi les Stars de Dallas ne gagneront pas la coupe Stanley
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Pourquoi les Stars de Dallas ne gagneront pas la coupe Stanley
On soupèse les chances de Suzuki et de Dobson
Rattrapage
Équipe Canada Milan 2026
On soupèse les chances de Suzuki et de Dobson
Le premier trio devra être plus productif
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le premier trio devra être plus productif
«On n'était pas là, au niveau de l'exécution» -Martin St-Louis
Rattrapage
Bien plus que le début du deuxième tiers
«On n'était pas là, au niveau de l'exécution» -Martin St-Louis
«On les a laissés manoeuvrer dans notre zone» -Nick Suzuki
Rattrapage
Défaite de 5-1 contre les Kings
«On les a laissés manoeuvrer dans notre zone» -Nick Suzuki