Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont connu la défaite 4-3 en prolongation contre les Blue Jackets à Colombus, lundi soir.

En écho de vestiaire, Juraj Slafkovsky a discuté de sa performance personnelle et de la dynamique d'équipe.

Lane Hudson, pour sa part, a parlé de changements de trios, du rôle de leader et de pression.

L'entraîneur Martin St-Louis a fait un bilan du match et des changements de trio.

Écoutez les échos de vestiaire et les commentaires de Martin St-Louis, après le match entre les Canadiens et les Blue Jackets.