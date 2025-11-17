Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (10-6,2, 22 points) de Montréal tenteront de rebondir contre les Blue Jackets (9-7-2, 20 points) de Colombus, lundi soir au Nationwide Arena, dans leur quête pour un retour au sommet de la division Atlantique.
C'est une période difficile pour le CH, la pire depuis le début de la saison, marquée par cinq défaites en six matchs.
Les troupes de Martin St-Louis ont montré un différentiel de buts de -12, lors de leurs trois défaites consécutives de la dernière semaine.
Le Tricolore a aussi récemment perdu trois joueurs réguliers pour une longue durée en raison de blessures: les attaquants Alex Newhook, Kirby Dach, ainsi que le défenseur Kaiden Guhle.
Pour leur part, les Blue Jackets menés par l'entraîneur Dean Evason ont obtenu au moins un point à chacun de leurs quatre derniers matchs.
Jet Greaves défendra le but pour Colombus et Jakub Dobes sera devant le filet pour Montréal.
Écoutez le match des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets à Colombus, lundi dès 19h30, avec Martin McGuire et Dany Dubé à Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
Sur un tir bas qui a frappé l'intérieur du poteau sous le gant de Dobes, Zach Werenski (5) marque le premier but du match, à 13:02, avec des passes de Mathieu Olivier et Charlie Coyle. Le jeune gardien des Canadiens semble s'en vouloir là-dessus. L'équipe locale mène par la marque de 1 à 0.
À 9:33, les Blue Jackets ont 7 tirs au but, les Canadiens en ont un seul, par Juraj Slafkovsky, à 14:21.
Les Canadiens font le travail dans leur zone défensive, mais n'organisent pas d'attaques menaçantes en territoire adverse.
Tranquillement, le nombre de rondelles décochées sur Greaves augmente...
Avec 3:44 à faire la première période, Jared Davidson effectue le tir le plus efficace pour les siens, mais arrêté par Greaves. Une mêlée éclate ensuite, mais aucune pénalité n'est sifflée.
En fin de période, les Jackets ont menacé en zone des Canadiens, mais les visiteurs ont tenu bon.
Après 20 minutes de jeu, les Blue Jackets mènent avec le nombre de tirs 10-8.
Deuxième période
Oliver Kappanen (7) décoche un tir de l'enclave et égalise la marque, avec 15:13 à faire au deuxième vingt. Mike Matheson et Ivan Demidov ont des aides sur le but. C'est 1-1 à Colombus.
... À suivre