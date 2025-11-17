Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (10-6,2, 22 points) de Montréal tenteront de rebondir contre les Blue Jackets (9-7-2, 20 points) de Colombus, lundi soir au Nationwide Arena, dans leur quête pour un retour au sommet de la division Atlantique.

C'est une période difficile pour le CH, la pire depuis le début de la saison, marquée par cinq défaites en six matchs.

Les troupes de Martin St-Louis ont montré un différentiel de buts de -12, lors de leurs trois défaites consécutives de la dernière semaine.

Le Tricolore a aussi récemment perdu trois joueurs réguliers pour une longue durée en raison de blessures: les attaquants Alex Newhook, Kirby Dach, ainsi que le défenseur Kaiden Guhle.

Pour leur part, les Blue Jackets menés par l'entraîneur Dean Evason ont obtenu au moins un point à chacun de leurs quatre derniers matchs.

Jet Greaves défendra le but pour Colombus et Jakub Dobes sera devant le filet pour Montréal.

Écoutez le match des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets à Colombus, lundi dès 19h30, avec Martin McGuire et Dany Dubé à Cogeco Média.