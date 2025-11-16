Chronique politique

Le Parti québécois, toujours en tête dans les sondages, fait présentement face à une baisse de popularité, alors que ses intentions de vote sont passées de 38% à 32% depuis septembre.

La CAQ, à l'inverse, demeure très impopulaire dans les sondages.

