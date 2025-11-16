Chronique politique

Le Parti québécois, toujours en tête dans les sondages, fait présentement face à une baisse de popularité, alors que ses intentions de vote sont passées de 38% à 32% depuis septembre.
La CAQ, à l'inverse, demeure très impopulaire dans les sondages.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en profiter pour brosser un portrait du paysage politique québécois, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce que j'aime, c'est qu'on peut être négatif, on peut critiquer, mais on a une belle démocratie quelque part. Il y a un tas de sociétés pognées avec des régimes autoritaires, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Nous, c'est vibrant, puis on ne sait pas ce qui va arriver de façon certaine.»