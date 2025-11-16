 Aller au contenu
Politique
Chronique politique

«Notre démocrate, c'est vibrant!» -Christian Dufour

par 98.5

0:00
8:04

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 novembre 2025 11:00

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Notre démocrate, c'est vibrant!» -Christian Dufour
Christian Dufour / Cogeco Média

Le Parti québécois, toujours en tête dans les sondages, fait présentement face à une baisse de popularité, alors que ses intentions de vote sont passées de 38% à 32% depuis septembre. 

La CAQ, à l'inverse, demeure très impopulaire dans les sondages.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en profiter pour brosser un portrait du paysage politique québécois, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Ce que j'aime, c'est qu'on peut être négatif, on peut critiquer, mais on a une belle démocratie quelque part. Il y a un tas de sociétés pognées avec des régimes autoritaires, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Nous, c'est vibrant, puis on ne sait pas ce qui va arriver de façon certaine.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Lagacé le matin
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
0:00
7:49
«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»
Lagacé le matin
«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»
0:00
11:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«L'environnement ne prend pas assez de place dans nos décisions politiques»
Rattrapage
Édith Cochrane à Signé Lévesque
«L'environnement ne prend pas assez de place dans nos décisions politiques»
«Plus que jamais, Nathalie Simard chante avec simplicité et vérité»
Rattrapage
Album «Par les temps qui courent»
«Plus que jamais, Nathalie Simard chante avec simplicité et vérité»
Comment bien planifier sa croisière?
Rattrapage
Chronique voyage
Comment bien planifier sa croisière?
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
Rattrapage
Tournée «Got Back»
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Rattrapage
Défaite 3-2 des Canadiens face aux Bruins
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Rattrapage
Des vedettes hollywoodiennes rencontrent le pape
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Rattrapage
Plan du 2e chapitre du Livre bleu
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
Rattrapage
Tour du Québec
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table
Rattrapage
Football canadien
Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
Rattrapage
L'influenza s'annonce plus forte cette année
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
Rattrapage
Les Canadiens souhaitent moins dépenser à Noël
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Rattrapage
Actualités sportives
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Rattrapage
Chronique culturelle
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»
Rattrapage
Dix ans depuis le 13 novembre 2015
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»