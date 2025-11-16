Un Québec indépendant, qui serait dirigé par le Parti québécois, aurait sa propre politique monétaire, sa propre banque centrale et sa propre devise.
C'est ce qu'a annoncé Paul St-Pierre Plamondon, qui a dévoilé le deuxième chapitre de son livre bleu sur les implications d'un Québec souverain, dans le cadre du Conseil national du Parti québécois, en fin de semaine à Sherbrooke.
Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«Le PQ se donne de cinq à dix ans pour mener cette transition, mais Paul St-Pierre Plamondon a dit quand même quelque chose d'important. Il dit qu'il va mettre l'idéologie de côté si les circonstances changent.»