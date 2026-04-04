Le duo lance son deuxième album

Le duo saguenéen Angine de Poitrine, véritable phénomène mondial, lance son deuxième album, Vol. II, vendredi.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«L'influence, c'est du rock psychédélique turc des années 70. Ce qui a tout changé, c'est cette guitare à deux manches faites sur mesure par un luthier d'Alma. C'est ça qui donne ce son particulier. Quand on écoute cette musique-là, il y a quelque chose d'hypnotiseur, quelque chose de différent.»