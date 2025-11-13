Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple

Une nouvelle pochette pour iPhone, développée en collaboration par Apple et la maison de couture japonaise ISSEY MIYAKE, est devenue virale.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé jeudi.
Une nouvelle pochette pour iPhone, développée en collaboration par Apple et la maison de couture japonaise ISSEY MIYAKE, est devenue virale.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé jeudi.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.