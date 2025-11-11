«La folie» du gobelet «Bearista»

Depuis le 6 novembre, le lancement du gobelet en verre Bearista de Starbucks, vendu 43,95 $ l'unité, a provoqué une frénésie sans précédent.

Avec seulement 1 à 3 unités par succursale, cette rareté extrême a mené à des scènes d'empressement et a créé un marché de revente en ligne.

Cette folie, amplifiée par TikTok, est analysée comme un coup de marketing brillant qui prouve l'influence démesurée des réseaux sociaux sur le comportement des consommateurs.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique médias sociaux, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.