L'humoriste québécois Daniel Lemire a décidé de mettre fin à ses célèbres personnages (Edmond, Yvon Travaillé, Maurice, Ronnie et Oncle Georges) après 40 ans de carrière.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de la nouvelle tournure que prendra la carrière de l'humoriste, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Il semble vraiment en paix avec cette décision-là. Et ce n’est pas la fin de Daniel Lemire sur scène. Il prépare un nouveau spectacle avec son ami Denis Bouchard. Ça va être présenté seulement à partir de 2027. Ce sera des anecdotes, certains personnages aussi, mais pas les personnages que l'on connaît.»