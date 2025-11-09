L'humoriste québécois Daniel Lemire a décidé de mettre fin à ses célèbres personnages (Edmond, Yvon Travaillé, Maurice, Ronnie et Oncle Georges) après 40 ans de carrière.

