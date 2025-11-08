Le gala de l'ADISQ qui se déroulera dimanche soir mettra en vedette de nouvelles têtes d'affiche.
Écoutez Pascale Picard discuter de Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy, qui ont reçu de nombreux éloges pour leurs derniers albums.
«Ces deux femmes qui s'assument reçoivent un succès critique, mais le public est aussi là. Les jeunes les écoutent. Leur spectacle, c'est des phénomènes, c'est quasiment, des raves punks. Donc je trouve ça beau moi aussi de voir ce mouvement-là. Puis j'espère qu'elles vont connaître le rayonnement qu'elles méritent.»