Politique
Chronique américaine

Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»

le 8 novembre 2025 08:20

Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Le démocrate de 34 ans Zohran Mamdani, qui s’identifie comme étant socialiste, a été élu nouveau maire de New York / Alejandro Granadillo / The Associated Press

Le démocrate de 34 ans Zohran Mamdani, qui s’identifie comme étant socialiste, a été élu nouveau maire de New York mardi soir. Que signifie cette élection pour les États-Unis?

Écoutez Guillaume Lavoie discuter de ce jeune politicien, samedi, lors de sa chronique américaine au micro de Denis Lévesque.

«La ville de New York, c'est un peu moins, mais grosso modo, la population du Québec. C'est un budget de plus de 100 milliards de dollars par année et quelques centaines de milliers d'employés. Alors, devenir maire de New York, c'est entrer sur la scène nationale, voire internationale. Donc qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup.»

Guillaume Lavoie

Aussi dans ce segment :

  • La «magie» de Trump va-t-elle s'effriter?

