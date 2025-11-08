Le démocrate de 34 ans Zohran Mamdani, qui s’identifie comme étant socialiste, a été élu nouveau maire de New York mardi soir. Que signifie cette élection pour les États-Unis?
Écoutez Guillaume Lavoie discuter de ce jeune politicien, samedi, lors de sa chronique américaine au micro de Denis Lévesque.
«La ville de New York, c'est un peu moins, mais grosso modo, la population du Québec. C'est un budget de plus de 100 milliards de dollars par année et quelques centaines de milliers d'employés. Alors, devenir maire de New York, c'est entrer sur la scène nationale, voire internationale. Donc qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup.»
Aussi dans ce segment :
