Les Alouettes de Montréal feront face aux Tiger-Cats, à Hamilton, en fin de semaine, lors de la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de son parcours et de la rencontre à venir avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les sujets discutés