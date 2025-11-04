 Aller au contenu
Football
Alouettes de Montréal

«Ma mère m'a montré à avoir un caractère fort» -Geoffrey Cantin-Arku

par 98.5 Sports

0:00
7:35

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 4 novembre 2025 20:17

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Ma mère m'a montré à avoir un caractère fort» -Geoffrey Cantin-Arku
Geoffrey Cantin-Arku. / PC/ Geoffrey Cantin-Arku

Les Alouettes de Montréal feront face aux Tiger-Cats, à Hamilton, en fin de semaine, lors de la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de son parcours et de la rencontre à venir avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les sujets discutés

  • Le leadership de Davis Alexander;
  • Le parcours de Geoffrey Cantin-Arku aux États-Unis;
  • Le succès de l'académie de Cantin-Arku;
  • Le soutien de sa mère lui a servi pouyr faire carrière au football;
  • Les Tiger-Cats n'ont jamais affronté Davis Alexander.

Vous aimerez aussi

«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell
Les amateurs de sports
«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell
0:00
6:40
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Les amateurs de sports
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
0:00
5:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook
«Techniquement, c'était un de mes meilleurs matchs» -Samuel Montembeault
Rattrapage
L'après-match du hockey des Canadiens
«Techniquement, c'était un de mes meilleurs matchs» -Samuel Montembeault
Les poings sur Nick Cousins: «C'était sur notre "checklist"» -Jayden Struble
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les poings sur Nick Cousins: «C'était sur notre "checklist"» -Jayden Struble
Le premier trio du CH: «Le troisième plus productif de la ligue»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le premier trio du CH: «Le troisième plus productif de la ligue»
On parle baseball au premier entracte!
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
On parle baseball au premier entracte!
Une rivalité explosive «très bonne pour le hockey en général»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Une rivalité explosive «très bonne pour le hockey en général»
«On va chercher les deux points et on va apprendre les leçons» -Martin St-Louis
Rattrapage
Scénario parfait pour un entraîneur
«On va chercher les deux points et on va apprendre les leçons» -Martin St-Louis
Le sommaire du match Canadiens-Kraken
Rattrapage
Victoire de 4-3 en prolongation
Le sommaire du match Canadiens-Kraken
Le portrait des 10 premiers matchs des Canadiens
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Le portrait des 10 premiers matchs des Canadiens
Série égale 2-2: les Blue Jays battent les Dodgers 6-2
Rattrapage
Série mondiale
Série égale 2-2: les Blue Jays battent les Dodgers 6-2
Kapanen et Demidov, des recrues qui impressionnent
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kapanen et Demidov, des recrues qui impressionnent
«Slafkovsky fait partie de l'élite de la LNH pour récupérer la rondelle»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Slafkovsky fait partie de l'élite de la LNH pour récupérer la rondelle»
Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»
«Les Oilers ont gagné sur le tableau, mais ils ne nous ont pas battus» -MSL
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
«Les Oilers ont gagné sur le tableau, mais ils ne nous ont pas battus» -MSL