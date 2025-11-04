Les Alouettes de Montréal feront face aux Tiger-Cats, à Hamilton, en fin de semaine, lors de la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football.
Écoutez Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de son parcours et de la rencontre à venir avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés
- Le leadership de Davis Alexander;
- Le parcours de Geoffrey Cantin-Arku aux États-Unis;
- Le succès de l'académie de Cantin-Arku;
- Le soutien de sa mère lui a servi pouyr faire carrière au football;
- Les Tiger-Cats n'ont jamais affronté Davis Alexander.