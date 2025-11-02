Étude sur le sujet

Comment gérer la consommation d'alcool chez les ados? C'est la question que se posent de nombreux parents.

Écoutez Bianca Longpré, qui a elle-même été confrontée à cette question avec sa fille de 16 ans, aborder le sujet, et discuter d'une récente étude portant sur la consommation d'alcool chez les jeunes, dimanche, au micro de Denis Lévesque.