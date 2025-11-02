Étude sur le sujet

Comment gérer la consommation d'alcool chez les ados? C'est la question que se posent de nombreux parents.
Écoutez Bianca Longpré, qui a elle-même été confrontée à cette question avec sa fille de 16 ans, aborder le sujet, et discuter d'une récente étude portant sur la consommation d'alcool chez les jeunes, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Les jeunes, ils vont quand même en prendre en cachette. Dans l'étude, chez les moins de 18 ans, 22 % ont pris de l'alcool dans les six derniers mois. Et l'âge moyen du premier drink, c'est treize ans.»