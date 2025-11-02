Élections municipales : Philippe Cantin en émission spéciale dès 20h

L’animateur Philippe Cantin sera en ondes dès 20h au 98.5 à l'occasion d'une émission spéciale pour suivre ce qui se passe dans les régions et à Montréal en cette soirée d'élections municipales à l'échelle de la province.

Écoutez l'animateur de l’émission Le Québec maintenant en discuter avec Denis Lévesque.