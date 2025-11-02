Élections municipales : Philippe Cantin en émission spéciale dès 20h

L’animateur Philippe Cantin sera en ondes dès 20h au 98.5 à l'occasion d'une émission spéciale pour suivre ce qui se passe dans les régions et à Montréal en cette soirée d'élections municipales à l'échelle de la province.
Écoutez l'animateur de l’émission Le Québec maintenant en discuter avec Denis Lévesque.
«Je pense que les deux personnes qui seront à mes côtés, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, aiment également beaucoup la politique, alors, on devrait avoir énormément de plaisir. On surveillera particulièrement Montréal et la métropole du Québec. Ce n'est pas une élection qui a donné le spectacle auquel on s'attendait. La campagne a été un petit peu mollassonne par moment.»