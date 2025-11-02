Élections municipales

La campagne municipale au Saguenay connaît un revirement de situation, alors que l'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest, au départ à l'avance dans les sondages, semble perdre du terrain par rapport à son adversaire Luc Boivin.

Écoutez Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.