Élections municipales

La campagne municipale au Saguenay connaît un revirement de situation, alors que l'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest, au départ à l'avance dans les sondages, semble perdre du terrain par rapport à son adversaire Luc Boivin.
Écoutez Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Son ancien gouvernement ne s'est pas fait discret, et j'ai l'impression que ça a eu un peu d'influence sur les intentions de vote. Le dernier sondage publié cette semaine donne gagnant son adversaire, qui était 20 points en arrière d'elle au début de la campagne. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça va dépendre des 55 ans chez qui madame Laforest est encore en bonne position.»