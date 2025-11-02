Les Blue Jays de Toronto se sont inclinés face aux Dogers de Los Angeles samedi soir, lors d'un 7e match en finale de la Série mondiale.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril, et Frédéric Bérard, qui était sur les lieux, discuter de la forte ambiance de cette grande finale, dimanche au micro de Denis Lévesque.
«On a passé le match debout ! À chaque lancée, le monde criait et c'était dramatique. La ville de Toronto, le Canada au complet, quelque part, était dans le stade. Et à la fin, les gens pleuraient autour de nous. C'était triste honnêtement. C'est comme si la ville était assommée.»