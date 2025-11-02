Doit-on taxer les riches français? Cette question, au cœur des débats en France, est rejetée en partie par l’Assemblée.
Écoutez Philippe Léger discuter de la taxe Zucman, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«La crainte de beaucoup de Français, notamment ceux plus à droite, c'est que ces gens-là risquent de quitter vers d'autres pays. Parce qu'en Europe, si tu es en France, tu peux aller en Belgique, tu peux aller au Luxembourg, tu peux aller au Liechtenstein, tu peux aller en Espagne, en fonction de la meilleure taxation pour toi.»