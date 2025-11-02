 Aller au contenu
La taxe Zucman

Taxer les riches : une question au cœur des débats en France

Taxer les riches : une question au cœur des débats en France
Doit-on taxer les riches français? Cette question, au cœur des débats en France, est rejetée en partie par l’Assemblée / Francois Walschaerts / The Associated Press

Doit-on taxer les riches français? Cette question, au cœur des débats en France, est rejetée en partie par l’Assemblée. 

Écoutez Philippe Léger discuter de la taxe Zucman, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.

«La crainte de beaucoup de Français, notamment ceux plus à droite, c'est que ces gens-là risquent de quitter vers d'autres pays. Parce qu'en Europe, si tu es en France, tu peux aller en Belgique, tu peux aller au Luxembourg, tu peux aller au Liechtenstein, tu peux aller en Espagne, en fonction de la meilleure taxation pour toi.»

Philippe Léger

