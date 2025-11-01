Match Canadiens-Sénateurs

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sénateurs d'Ottawa samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Samuel Montembeault, ce dont il a besoin, c'est un bon "feel good" en partant, puis ça va revenir. Il a travaillé très fort au cours de la dernière semaine. Je ne suis pas trop inquiet. Si on ne donne pas trop de chance inouïe devant lui, il va le faire, le travail.»
Aussi dans cette chronique :
- Les hymnes nationaux