Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris

Fredz, l'auteur-compositeur-interprète québécois de 23 ans qui fait un carton en France, est de retour au Québec.

Écoutez Fredz nous parler de ses débuts, de la manière dont le producteur K.Maro l'a découvert et de la suite des choses en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés