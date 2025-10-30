 Aller au contenu
Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris

«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2025 16:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
Fredz lors d'une prestation à la Socan au mois de mai. / PC/Christopher Katsanov

Fredz, l'auteur-compositeur-interprète québécois de 23 ans qui fait un carton en France, est de retour au Québec.

Écoutez Fredz nous parler de ses débuts, de la manière dont le producteur K.Maro l'a découvert et de la suite des choses en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Comment se fait-il que la France ait découvert le Québécois avant le Québec?
  • Le premier contact entre Fredz et K.Maro;
  • «J'ai toujours voulu faire ça»;
  • Fredz est encore à l'université en dépit de son succès;
  • Il vient de faire l'Olympia, à Paris: «Le concert le plus le fun de ma vie. Une pression le fun parce que tu sais qu'Aznavour est passé par là, les Beatles sont passés par là»;
  • Sa chanson Le stade l’a fait connaître en France;
  • Il prépare une performance à l’ADISQ tout en produisant lui-même son premier album.

