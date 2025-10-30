Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris

Fredz, l'auteur-compositeur-interprète québécois de 23 ans qui fait un carton en France, est de retour au Québec.
Écoutez Fredz nous parler de ses débuts, de la manière dont le producteur K.Maro l'a découvert et de la suite des choses en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Comment se fait-il que la France ait découvert le Québécois avant le Québec?
- Le premier contact entre Fredz et K.Maro;
- «J'ai toujours voulu faire ça»;
- Fredz est encore à l'université en dépit de son succès;
- Il vient de faire l'Olympia, à Paris: «Le concert le plus le fun de ma vie. Une pression le fun parce que tu sais qu'Aznavour est passé par là, les Beatles sont passés par là»;
- Sa chanson Le stade l’a fait connaître en France;
- Il prépare une performance à l’ADISQ tout en produisant lui-même son premier album.