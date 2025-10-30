 Aller au contenu
Politique provinciale
Sondage de l'ICO

Une crise de confiance secoue le Québec : «Les constats sont assez alarmants»

par 98.5

0:00
15:07

Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2025 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une crise de confiance secoue le Québec : «Les constats sont assez alarmants»
La commission / Cogeco Média

Le Québec traverse une crise de confiance sans précédent envers les organisations publiques, selon un récent sondage mené par l'Institut de la confiance dans les organisations (ICO).

Écoutez Donald Riendeau, directeur général et cofondateur de l'Institut de la confiance dans les organisations, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Les constats sont assez alarmants. Presque la totalité des réponses montrent une forte dégradation de la confiance depuis dix ans. La baisse de confiance est dans les défis qu'on doit affronter, les technologies et les défis sociaux, l'environnement, etc, l'Immigration, l'avenir de la jeunesse.»

Donald Riendeau

Vous aimerez aussi

La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
La commission
La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
0:00
5:07
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
La commission
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
0:00
11:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
Rattrapage
Abaisser l'âge du vote
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
Rattrapage
Trump ordonne la reprise des essais nucléaires
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
Rattrapage
Discussion sur le maintient de la loi 2
«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
Une blessure vive au Québec: retour sur l'échec référendaire de 1995
Rattrapage
30 ans du référendum de 1995
Une blessure vive au Québec: retour sur l'échec référendaire de 1995
«Aller de l'avant, avec une conviction que les travailleurs en ont besoin»
Rattrapage
La Loi 3 et la transparence syndicale
«Aller de l'avant, avec une conviction que les travailleurs en ont besoin»
La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
Rattrapage
Les répercussions de la Loi 2
La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
Rattrapage
Perte d'emplois et guerre commerciale
«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
Fini la fraude fiscale: Ottawa s'attaque aux camionneurs illégaux
Rattrapage
Échappatoire fiscale majeure
Fini la fraude fiscale: Ottawa s'attaque aux camionneurs illégaux
Départ de Lionel Carmant: «Une décision courageuse», selon le Dr Vincent Oliva
Rattrapage
Démission à la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Une décision courageuse», selon le Dr Vincent Oliva
Loi 2: Lionel Carmant quitte la CAQ pour «choisir sa famille»
Rattrapage
Démission choc
Loi 2: Lionel Carmant quitte la CAQ pour «choisir sa famille»
«C'était une pionnière» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Décès de Lise Bacon
«C'était une pionnière» -Nathalie Normandeau
Les consommateurs adhèrent en moyenne à 22 programmes de fidélisation
Rattrapage
Étude LoyauT 2025
Les consommateurs adhèrent en moyenne à 22 programmes de fidélisation
Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
Rattrapage
Négociations commerciales avec la Chine
Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
Pourquoi les jeunes reçoivent-ils de plus en plus de diagnostics de cancer?
Rattrapage
Article du magazine L’actualité
Pourquoi les jeunes reçoivent-ils de plus en plus de diagnostics de cancer?