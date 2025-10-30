Sondage de l'ICO

Le Québec traverse une crise de confiance sans précédent envers les organisations publiques, selon un récent sondage mené par l'Institut de la confiance dans les organisations (ICO).
Écoutez Donald Riendeau, directeur général et cofondateur de l'Institut de la confiance dans les organisations, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les constats sont assez alarmants. Presque la totalité des réponses montrent une forte dégradation de la confiance depuis dix ans. La baisse de confiance est dans les défis qu'on doit affronter, les technologies et les défis sociaux, l'environnement, etc, l'Immigration, l'avenir de la jeunesse.»