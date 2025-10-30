Démission à la CAQ

Le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) réagit au départ de Lionel Carmant, ex-ministre des Services sociaux.

Connaissant bien M. Carmant, le Dr Oliva a qualifié sa décision de «courageuse», soulignant la difficulté de sa position.

L'ancien ministre se trouvait, selon lui, dans une situation très difficile, tiraillé entre sa loyauté envers la CAQ de François Legault et sa famille, directement touchée par les implications de la Loi 2.

