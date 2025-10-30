 Aller au contenu
Politique provinciale
Démission à la CAQ

Départ de Lionel Carmant: «Une décision courageuse», selon le Dr Vincent Oliva

le 30 octobre 2025

Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ / The Canadian Press

Le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) réagit au départ de Lionel Carmant, ex-ministre des Services sociaux.

Connaissant bien M. Carmant, le Dr Oliva a qualifié sa décision de «courageuse», soulignant la difficulté de sa position.

L'ancien ministre se trouvait, selon lui, dans une situation très difficile, tiraillé entre sa loyauté envers la CAQ de François Legault et sa famille, directement touchée par les implications de la Loi 2.

Écoutez l'analyse complète du Dr Vincent Oliva, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.

«On comprend très, très bien, évidemment, la difficulté dans laquelle il se trouvait, et il a pris une décision courageuse. Je pense que personne ne peut blâmer quiconque de choisir sa famille en premier.»

Dr Vincent Oliva

