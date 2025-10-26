 Aller au contenu
Politique
Chronique française

Vol au Louvre : «Ça soulève la question de la sécurité»

par 98.5

0:00
7:18

Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 octobre 2025 07:57

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Philippe Léger
Philippe Léger
Vol au Louvre : «Ça soulève la question de la sécurité»
Quatre des deux suspects ont été arrêtés par la police française samedi concernant le vol survenu la fin de semaine dernière au Musée du Louvre. / Thomas Padilla / The Associated Press

Quatre des deux suspects ont été arrêtés par la police française samedi concernant le vol survenu la fin de semaine dernière au Musée du Louvre.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger discuter de cet événement dont les effets vont au-delà d'une simple affaire de cambriolage, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Cette histoire-là a éveillé toutes sortes de réactions très différentes l'une de l'autre. La première réaction c'est que ça soulève une question de sécurité. Comment se fait-il qu'en sept minutes, il soit possible de voler des bijoux dans le musée le plus achalandé au monde?»

Philippe Léger

Aussi dans ce segment: 

  • La France doit-elle se préparer à un choc avec la Russie d’ici 3-4 ans?

