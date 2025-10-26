Chronique française

Quatre des deux suspects ont été arrêtés par la police française samedi concernant le vol survenu la fin de semaine dernière au Musée du Louvre.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger discuter de cet événement dont les effets vont au-delà d'une simple affaire de cambriolage, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Cette histoire-là a éveillé toutes sortes de réactions très différentes l'une de l'autre. La première réaction c'est que ça soulève une question de sécurité. Comment se fait-il qu'en sept minutes, il soit possible de voler des bijoux dans le musée le plus achalandé au monde?»
- La France doit-elle se préparer à un choc avec la Russie d’ici 3-4 ans?