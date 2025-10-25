 Aller au contenu
Politique municipale
Course à la mairie

Comment se porte la campagne municipale à Québec?

par 98.5

0:00
6:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 10:20

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Comment se porte la campagne municipale à Québec?
Myriam Ségal / Cogeco Média

La campagne municipale bat de son plein à Québec et le maire sortant, Bruno Marchand, est actuellement en avance dans les sondages.

Comment la campagne se déroule-t-elle?

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal en présenter un apperçu, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Marchand est confortablement en avance parce que l'opposition s'est divisée. Il a moins d'appuis que les partis d'opposition, ses idées ont moins d'appuis que les partis d'opposition, mais les gens vont voter pour lui parce que les deux autres n’ont pas beaucoup d'allure. Ils se sont tellement tirés dans le pied avec une mitraillette.»

Myriam Ségal

Vous aimerez aussi

Déficit de notoriété pour les candidats à la mairie à Montréal
Le Québec maintenant
Déficit de notoriété pour les candidats à la mairie à Montréal
0:00
7:41
Scandale à Repentigny: un doigt d'honneur en plein débat
Lagacé le matin
Scandale à Repentigny: un doigt d'honneur en plein débat
0:00
5:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»
Rattrapage
Trump rompt les négociations
«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»
Les Canadiens prêts à faire face aux Canucks à Vancouver
Rattrapage
Signé Lévesque
Les Canadiens prêts à faire face aux Canucks à Vancouver
30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
Rattrapage
Chronique culturelle
30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
Quelles sont les origines de l'Halloween?
Rattrapage
Chronique historique
Quelles sont les origines de l'Halloween?
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
Rattrapage
Album Toujours les vacances des Trois Accords
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
Rattrapage
Match des Canadiens à Vancouver
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Deliver Me from Nowhere
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Rattrapage
Histoire dans le Journal de Montréal
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Rattrapage
Adoptée sous bâillon
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Rattrapage
Tour des nouvelles au Québec
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
Rattrapage
Chronique culturelle
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
Rattrapage
Loi spéciale adoptée sous bâillon
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»
Rattrapage
Publicité de l'Ontario contre les tarifs
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»