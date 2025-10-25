Course à la mairie

La campagne municipale bat de son plein à Québec et le maire sortant, Bruno Marchand, est actuellement en avance dans les sondages.
Comment la campagne se déroule-t-elle?
Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal en présenter un apperçu, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Marchand est confortablement en avance parce que l'opposition s'est divisée. Il a moins d'appuis que les partis d'opposition, ses idées ont moins d'appuis que les partis d'opposition, mais les gens vont voter pour lui parce que les deux autres n’ont pas beaucoup d'allure. Ils se sont tellement tirés dans le pied avec une mitraillette.»