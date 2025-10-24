Revers de 6-5 contre les Oilers

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les propos de Martin St-Louis
- «Comme équipe, on doit contrôler nos émotions»
- «Les Oilers ont gagné sur le tableau, mais ils ne nous ont pas battus»
- «Les entraîneurs, on regarde des vidéos et on essaie de s'améliorer. J'espère que la Ligue a le même processus...»
- «L'arbitrage avait le choix de nous donner un 2 ou un 10. Il nous donne un 2...»
- «On a joué notre match le plus complet à 5 contre 5»
- «On a joué 60 minutes ce soir. On n'a juste pas gagné»