 Aller au contenu
Hockey
Flames de Calgary

Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet

par 98.5 Sports

0:00
4:06

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 22 octobre 2025 21:30

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Avec une fiche d'une victoire et de six revers avant la rencontre contre les Canadiens, les Flames de Calgary ne connaissent vraiment pas le début de saison escompté.

Écoutez Jonathan Huberdeau commenter ce début de saison et sa situation avec Martin McGuire.

Les sujets discutés

  • Les Flames ont beaucoup d'améliorations à apporter;
  • Plein de petits détails et un désavantage numérique à peaufiner;
  • La guigne de la deuxième année pour un jeune gardien;
  • Jonathan Huberdeau veut plus que jamais être un joueur complet.

Vous aimerez aussi

Un gardien sème la controverse à Toronto
Le hockey des Canadiens
Un gardien sème la controverse à Toronto
0:00
8:53
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Les amateurs de sports
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
0:00
8:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
L'apport des défenseurs des Canadiens et de Lane Hutson
Rattrapage
Le commentaire de Dany
L'apport des défenseurs des Canadiens et de Lane Hutson
Un gardien sème la controverse à Toronto
Rattrapage
Accrochage avec Nylander
Un gardien sème la controverse à Toronto
L'adaptation pas achevée de Zachary Bolduc avec le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'adaptation pas achevée de Zachary Bolduc avec le Tricolore
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
Rattrapage
Déjà quatre buts pour Kapanen
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes
Rattrapage
Il s'impose en début de saison
«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?
Rattrapage
Les nouvelles de la LNH
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?
«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Rattrapage
Dobes préféré à Montembeault
«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Le CH freiné par les Rangers au Centre Bell
Rattrapage
Après-match: les commentaires de Martin St-Louis
Le CH freiné par les Rangers au Centre Bell
«En deuxième période, on n’avait pas de réponse» Mike Matheson
Rattrapage
Après-match: sommaire et échos de vestiaire
«En deuxième période, on n’avait pas de réponse» Mike Matheson
Le désavantage numérique du Canadien est en panne
Rattrapage
Canadiens-Rangers: le commentaire de Dany Dubé
Le désavantage numérique du Canadien est en panne
«Ce cher Ovi, c'est comme le vin, ça vieillit très bien»
Rattrapage
Canadiens-Rangers: premier entracte
«Ce cher Ovi, c'est comme le vin, ça vieillit très bien»
«Guhle, Dach et Laine, trois abonnés de l’infirmerie»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Guhle, Dach et Laine, trois abonnés de l’infirmerie»
Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis
Rattrapage
Un duo le «fun à voir»
Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis