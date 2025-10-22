Avec une fiche d'une victoire et de six revers avant la rencontre contre les Canadiens, les Flames de Calgary ne connaissent vraiment pas le début de saison escompté.
Écoutez Jonathan Huberdeau commenter ce début de saison et sa situation avec Martin McGuire.
Les sujets discutés
- Les Flames ont beaucoup d'améliorations à apporter;
- Plein de petits détails et un désavantage numérique à peaufiner;
- La guigne de la deuxième année pour un jeune gardien;
- Jonathan Huberdeau veut plus que jamais être un joueur complet.