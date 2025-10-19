Destruction de onze bateaux vénézuéliens par Trump

Depuis le 2 septembre, Donald Trump a ordonné la destruction de onze bateaux vénézuéliens en eaux internationales, justifiant ces actes par la lutte contre des "narco-terroristes".

Le président a ensuite souligné ses intentions de procéder à une intervention militaire terrestre au pays.

Écoutez Frédéric Bérard expliquer la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.