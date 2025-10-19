Destruction de onze bateaux vénézuéliens par Trump

Depuis le 2 septembre, Donald Trump a ordonné la destruction de onze bateaux vénézuéliens en eaux internationales, justifiant ces actes par la lutte contre des "narco-terroristes".
Le président a ensuite souligné ses intentions de procéder à une intervention militaire terrestre au pays.
Écoutez Frédéric Bérard expliquer la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce que le Venezuela a de si intéressant pour Trump, c'est le pétrole. Mais même des républicains sont archi mal à l'aise avec ces mesures-là. Ils se disent qu'on n'est pas au Far West. Tu ne peux pas te mettre à tirer le monde et poser des questions ensuite. C'est illégal dans le droit international, puis en droit américain. Tu ne peux pas tuer des gens comme ça.»