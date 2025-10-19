 Aller au contenu
Défaite 4-3 face aux Rangers

«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François

le 19 octobre 2025 08:06

Jean-François Baril
Denis Lévesque
«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-3 face aux Rangers de New York samedi soir. / Graham Hughes | La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-3 face aux Rangers de New York samedi soir.

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

