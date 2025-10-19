Défaite 4-3 face aux Rangers

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-3 face aux Rangers de New York samedi soir.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
