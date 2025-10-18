Les Canadiens de Montréal, qui avaient amorcé leur saison en pleine forme, subissent un coup dur avec trois joueurs blessés en marge du dernier match, forçant l'équipe à des ajustements importants avant d'affronter les Rangers de New York.
Écoutez Martin McGuire mettre la table avant le match de samedi soir des Canadiens de Montréal, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.
Les trois blessés:
- Kaiden Guhle, la perte la plus importante sera absent pour 4 à 6 semaines;
- Kirby Dach, évaluation quotidienne. Son absence oblige l'équipe à remanier son centre;
- Alex Newhook, évaluation quotidienne.Il a déjà manqué du temps de jeu l'an dernier en raison d'une blessure au genou.