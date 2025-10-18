Les Canadiens de Montréal, qui avaient amorcé leur saison en pleine forme, subissent un coup dur avec trois joueurs blessés en marge du dernier match, forçant l'équipe à des ajustements importants avant d'affronter les Rangers de New York.

Écoutez Martin McGuire mettre la table avant le match de samedi soir des Canadiens de Montréal, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

Les trois blessés: