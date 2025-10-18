Québec, champion des diagnostics

Face aux statistiques récentes qui font du Québec un «champion» des plans d'intervention et des diagnostics de TDAH, l'historien Laurent Turcot retrace la naissance et l'évolution de ce concept, prouvant que la condition existait bien avant qu'on ne puisse la nommer ou la médicaliser.

Des personnages historiques - Mozart, Lord Byron, l'apôtre Pierre - auraient présenté des caractéristiques du TDAH, comme l'hyperactivité ou l'inattention, bien que cela relève de l'analyse rétrospective.

Écoutez l'historien Laurent Turcot revenir sur la place du TDAH dans l'histoire, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.