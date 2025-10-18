 Aller au contenu
Politique
Manifestations «No King Day»

«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»

«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Des millions d'Américains sont attendus samedi dans la rue pour participer au «No King Day», une vague de plus de 2500 manifestations à travers le pays.

Ce mouvement exprime un rejet de la manière dont Donald Trump se comporte, ravivant la peur historique de la République américaine face à un président qui prendrait «tous les pouvoirs» pour devenir un roi.

Le terme «roi» est l'insulte suprême dans la Constitution américaine, renvoyant aux débats des pères fondateurs et à la peur viscérale de l'autoritarisme.

Écoutez la chronique sur la politique américaine de Guillaume Lavoie, qui fait le point sur les manifestations prévues aux États-Unis, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

«L'idée de rejeter un roi a des racines aussi profondes que l'expérience de la République américaine. Au début, il existait une peur viscérale qu'un individu puisse prendre tous les pouvoirs et devenir un roi, ce qui est l'insulte suprême dans la Constitution. Cette idée connecte les Pères fondateurs avec la réalité d'aujourd'hui.»

Autre sujet abordé

  • La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi à Washinton sur la suite de la guerre en Ukraine.

