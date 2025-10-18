Manifestations «No King Day»

Des millions d'Américains sont attendus samedi dans la rue pour participer au «No King Day», une vague de plus de 2500 manifestations à travers le pays.

Ce mouvement exprime un rejet de la manière dont Donald Trump se comporte, ravivant la peur historique de la République américaine face à un président qui prendrait «tous les pouvoirs» pour devenir un roi.

Le terme «roi» est l'insulte suprême dans la Constitution américaine, renvoyant aux débats des pères fondateurs et à la peur viscérale de l'autoritarisme.

