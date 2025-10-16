 Aller au contenu
Hockey
Un duo le «fun à voir»

Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
15:18

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 16 octobre 2025 22:39

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis
Cole Caufield inscrit le but qui crée l'égalité avec 20 secondes à faire au match. / PC/Christine Muschi

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a parlé de la complicité de longue date qui existe entre Cole Caufield et Nick Suzuki et de son niveau de satisfaction à la suite de la victoire des siens contre les Predators de Nashville.

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les sujets discutés

  • «En plus d'être dangereux offensivement, (Nick et Cole) jouent la game. C'est le fun à voir»;
  • À un certain moment, (les Predators) gagnaient sur le tableau, mais ils ne nous battaient pas»;
  • St-Louis parle de la maturité de son équipe;
  • Les modifications des paires de défenseurs;
  • La bonne rentrée de Jayden Struble.

