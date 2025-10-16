Un duo le «fun à voir»

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a parlé de la complicité de longue date qui existe entre Cole Caufield et Nick Suzuki et de son niveau de satisfaction à la suite de la victoire des siens contre les Predators de Nashville.
Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les sujets discutés
- «En plus d'être dangereux offensivement, (Nick et Cole) jouent la game. C'est le fun à voir»;
- À un certain moment, (les Predators) gagnaient sur le tableau, mais ils ne nous battaient pas»;
- St-Louis parle de la maturité de son équipe;
- Les modifications des paires de défenseurs;
- La bonne rentrée de Jayden Struble.