Un duo le «fun à voir»

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a parlé de la complicité de longue date qui existe entre Cole Caufield et Nick Suzuki et de son niveau de satisfaction à la suite de la victoire des siens contre les Predators de Nashville.

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les sujets discutés