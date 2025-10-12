 Aller au contenu
Sports
3-2 face aux Blackhawks

Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens

par 98.5

0:00
3:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 octobre 2025 08:00

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens
Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match contre les Blackhawks par la marque de 3-2, samedi soir à Chicago. / Matt Marton / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match contre les Blackhawks par la marque de 3-2, samedi soir à Chicago.

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.

«Ça nous donne deux victoires en trois matchs sur la route pour débuter la saison. Mais effectivement, ça n'a pas été parfait non plus du côté du Canadien hier. Beaucoup de passes ratées, des jeux un peu décousus. On dirait qu'on n'a pas trouvé les bonnes formules sur l'avantage numérique.»

Jean-François Baril

