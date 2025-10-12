3-2 face aux Blackhawks

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match contre les Blackhawks par la marque de 3-2, samedi soir à Chicago.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«Ça nous donne deux victoires en trois matchs sur la route pour débuter la saison. Mais effectivement, ça n'a pas été parfait non plus du côté du Canadien hier. Beaucoup de passes ratées, des jeux un peu décousus. On dirait qu'on n'a pas trouvé les bonnes formules sur l'avantage numérique.»