Saison centenaire des Blackhawks

Les Blackhawks lancent les festivités entourant leur centenaire, samedi soir, en recevant les Canadiens, une autre des six équipes originales, au United Center.
Écoutez le Québécois Denis Savard, qui a joué pour les Blackhawks et les Canadiens, commenter la reconstruction des deux équipes et plusieurs autres sujet, avec Martin McGuire.
L'ex-attaquant, membre du Panthéon du hockey, a louangé le travail de l'état-major du Tricolore.
Il estime toutefois que les Blackhawks, avec les Connor Bedard et Frank Nazar entre autres, ne sont pas bien loin.
«Les Canadiens, dans la position qu'ils sont aujourd'hui, on est deux ans en arrière de ça à Chicago. Jeff Gorton et son équipe, ce qu'ils ont fait, c'est formidable [...] J'espère que Chicago va gagner la prochaine coupe et qu'après, ce sera le tour des Canadiens...»
Les Blackhaws ont 100 ans
Source: Photo: Cogeco Média
