Les parents d'un enfant de deux ans attaqué par un chien à Montréal souhaitent l'arrestation du propriétaire de l'animal qui a finalement été euthanasié.
Écoutez Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque.
«Le propriétaire en question incitait son chien à la violence. Et ce maître-là, c'est une espèce de crinqué. Il y en a qui sont allés se plaindre et il leur riait dans la face. Il n'a pas présenté d'excuses quand le bambin s'est fait arracher l'oreille. Ce gars-là est un danger public 1000 fois plus que son chien. Si on parle au plan criminel, c'est de la négligence, ça ne fait aucun doute. Pour les parents de l'enfant, je suggère fortement une poursuite au civil.»
