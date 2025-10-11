 Aller au contenu
Société
Enfant de deux ans attaqué par un chien

«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2025 09:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Les parents d'un enfant de deux ans attaqué par un chien à Montréal souhaitent l'arrestation du propriétaire de l'animal qui a finalement été euthanasié.

Écoutez Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque. 

«Le propriétaire en question incitait son chien à la violence. Et ce maître-là, c'est une espèce de crinqué. Il y en a qui sont allés se plaindre et il leur riait dans la face. Il n'a pas présenté d'excuses quand le bambin s'est fait arracher l'oreille. Ce gars-là est un danger public 1000 fois plus que son chien. Si on parle au plan criminel, c'est de la négligence, ça ne fait aucun doute. Pour les parents de l'enfant, je suggère fortement une poursuite au civil.»

Frédéric Bérard

Aussi dans cette chronique politique : 

  • Le projet de Constitution québécoise déposé par La CAQ

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Signé Lévesque
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
0:00
6:45
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
Signé Lévesque
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
0:00
8:22

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
3e rencontre de la saison régulière
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
Chronique historique
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Tensions entre Cycliste et automobilistes à Québec
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Un 5e opus pour Beat Sexü
Chronique musicale
Un 5e opus pour Beat Sexü
«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»
Accidents de camions sur les routes
«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
Tour du Québec
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
Réseaux sociaux
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Cessez-le-feu
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Première médiatique au Gesù
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Chronique américaine
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Actualité sportive
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Octobre, c’est le mois du piéton!
Bilan routier
Octobre, c’est le mois du piéton!
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
Reprise partielle des services de Postes Canada
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00