 Aller au contenu
Société
Chronique américaine

Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2025 08:22

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur Truth Social qu'il imposait de nouveaux tarifs de 100% aux marchandises chinoises et des restrictions à l'export. / Alex Brandon / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur Truth Social qu'il imposait de nouveaux tarifs de 100% aux marchandises chinoises et des restrictions à l'export. 

Ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 1er novembre ou «avant», s'ajoutent à celles déjà en vigueur contre le pays.

Cette décision du président américain arrive en représailles aux nouvelles restrictions de la Chine dans le secteur stratégique des terres rares.

Écoutez Guillaume Lavoie, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, aborder le sujet lors de sa chronique américaine, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quand on termine une semaine de «chnoutte»
Le Québec maintenant
Quand on termine une semaine de «chnoutte»
0:00
6:57
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
Signé Lévesque
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
0:00
8:35

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
Tour du Québec
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
Réseaux sociaux
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Cessez-le-feu
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Première médiatique au Gesù
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Actualité sportive
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Octobre, c’est le mois du piéton!
Bilan routier
Octobre, c’est le mois du piéton!
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
Reprise partielle des services de Postes Canada
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
Palestiniens de retour chez eux : «C'est un paysage en ruine qui les attendait»
Revue de presse : cessez-le-feu Israël-Hamas
Palestiniens de retour chez eux : «C'est un paysage en ruine qui les attendait»
«Si on est trop mollassons, les musulmans modérés vont payer le prix»
La CAQ durcit sa position sur l'Islam radical
«Si on est trop mollassons, les musulmans modérés vont payer le prix»
«C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface» -Ingrid Falaise
Livre Fille-mère
«C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface» -Ingrid Falaise
Film Le combattant : «Dwayne Johnson est tout en nuances»
Chronique culturelle
Film Le combattant : «Dwayne Johnson est tout en nuances»
Les sièges qui s'inclinent désormais payants pour les passagers de WestJet
Chronique voyage
Les sièges qui s'inclinent désormais payants pour les passagers de WestJet
Hausses d'accidents de camions : une catastrophe routière se profile-t-elle?
Contrôleurs routiers exclus des routes
Hausses d'accidents de camions : une catastrophe routière se profile-t-elle?
«Hier, les Sénateurs étaient venus pour jouer» -Martin McGuire
Défaite du Canadien 3-1
«Hier, les Sénateurs étaient venus pour jouer» -Martin McGuire
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
On n'a pas tout dit
En direct
On n'a pas tout dit
En ondes jusqu’à 12:30