Chronique américaine

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur Truth Social qu'il imposait de nouveaux tarifs de 100% aux marchandises chinoises et des restrictions à l'export.

Ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 1er novembre ou «avant», s'ajoutent à celles déjà en vigueur contre le pays.

Cette décision du président américain arrive en représailles aux nouvelles restrictions de la Chine dans le secteur stratégique des terres rares.

