Reprise partielle des services de Postes Canada

Les services des postes de Postes Canada reprendront partiellement à compter de samedi, suite à leur interruption causée par une grève déclenchée par les syndicats.
Le syndicat mènera plutôt des grèves tournantes, ce qui implique la fermeture des services de Postes Canada dans des endroits ciblés qui changeront à tour de rôle.
Écoutez Anny Lesage, négociatrice pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, et Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, en discuter samedi avec Denis Lévesque.
«À tous les jours ou tous les quelques jours, une ou deux ou trois places vont être en grève. Il va y avoir une rotation comme ça à travers le pays pour maintenir notre mandat de grève. L'information sera sur notre site web national.»
«La seule bonne nouvelle c'est de voir que techniquement une évolution dans le dossier. Mais est-ce que vous allez envoyer un colis si vous ne savez pas s'il va se rendre à la porte? C'est ça le dommage. C'est l'imprécision qui est terrible. Comment est-ce qu'on gère l'imprécision quand on est en affaires?»