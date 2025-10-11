Reprise partielle des services de Postes Canada

Les services des postes de Postes Canada reprendront partiellement à compter de samedi, suite à leur interruption causée par une grève déclenchée par les syndicats.

Le syndicat mènera plutôt des grèves tournantes, ce qui implique la fermeture des services de Postes Canada dans des endroits ciblés qui changeront à tour de rôle.

Écoutez Anny Lesage, négociatrice pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, et Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, en discuter samedi avec Denis Lévesque.