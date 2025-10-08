Trump exige des arrestations d'élus

Selon de récentes déclarations, Donald Trump, souhaite emprisonner le gouverneur de l'Illinois et le maire de Chicago.
Quelles sont les réactions, aux États-Unis, à cette escalade verbale?
Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, mercredi, au micro du Québec maintenant.
Autres sujets abordés:
- James Comey, ancien directeur du FBI, plaide non coupable à deux chefs d'accusation liés à des fuites au Congrès.
- Herschel Walker, allié de Trump et ex-joueur de football, devient ambassadeur aux Bahamas malgré des scandales.