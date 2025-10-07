Invasion d'insectes

Depuis quelques jours, les coccinelles asiatiques envahissent plusieurs régions du Québec.



La recrudescence actuelle s'explique par les chaleurs accablantes qui les rendent particulièrement actives en fin de saison.

L'entomologiste Étienne Normandin confirme que l'espèce que nous voyons est exotique, introduite dans les années 1900 pour lutter contre les pucerons. Il prévient: elles peuvent mordre.

«Ça va faire un petit pincement cinglant, mais très momentané. Ça surprend comme on dit», souligne-t-il.

L'expert donne des astuces pour éviter que les coccinelles, attirées par le reflet du soleil sur les vitres, ne rentrent chez vous pour passer l'hiver.

Écoutez Étienne Normandin, entomologiste, expliquer pourquoi certaines régions sont envahies par les coccinelles, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.