La défaite de 3 à 1 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi, mettait un terme au calendrier préparatoire 2025-2026 des Canadiens de Montréal.
Écoutez Martin St-Louis donner son bilan de la présaison 2025-2026 aux journalistes, samedi soir dernier.
« Je pense que c'est notre meilleur camp. Je pense que ça vient avec l'évolution, avec la continuité et l'engagement des joueurs. Je suis fier du camp, de comment on s'est comporté, sur quoi on a travaillé. Je suis fier de la progression des jeunes et de l'engagement des vétérans. Honnêtement, je sens qu'on est le plus préparé pour affronter ce marathon-là (la saison régulière) depuis que je suis ici. »
Les Canadiens devraient confirmer l'identité des joueurs qui feront le « grand club » au courant de la journée de dimanche.