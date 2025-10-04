Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
« Kapanen est vraisemblablement le gars qui s'insère dans l'alignement »

par 98.5

le 4 octobre 2025 19:03

Avec

Martin McGuire
Dany Dubé
« Kapanen est vraisemblablement le gars qui s'insère dans l'alignement »
Oliver Kapanen des Canadiens de Montréal patine avant la première période du tournoi des espoirs de la LNH contre les Maple Leafs de Toronto, à Montréal, le dimanche 14 septembre 2025. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

À l'aube du dernier match préparatoire, face aux Sénateurs samedi, des questions semblent trouver leurs réponses concernant la composition des trios des Canadiens.

L'une de ces questions concerne la présence ou non d'Oliver Kapanen dans l'alignement. Sur ce point, Martin McGuire et Dany Dubé semblent anticiper qu'il y sera. 

Martin McGuire et Dany Dubé parler du joueur finlandais, suivi de l'analyse de Martin St-Louis à son sujet.

«Alors Dany, celui qui a finalement ouvert les portes devant lui, c'est Oliver Kapanen.»

Dany Dubé

