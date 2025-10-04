Le hockey des Canadiens

À l'aube du dernier match préparatoire, face aux Sénateurs samedi, des questions semblent trouver leurs réponses concernant la composition des trios des Canadiens.

L'une de ces questions concerne la présence ou non d'Oliver Kapanen dans l'alignement. Sur ce point, Martin McGuire et Dany Dubé semblent anticiper qu'il y sera.

Martin McGuire et Dany Dubé parler du joueur finlandais, suivi de l'analyse de Martin St-Louis à son sujet.