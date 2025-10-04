Série Blue Jays contre Yankees

Les Blue Jays de Toronto affronteront les Yankees de de New York, samedi soir, à l'occasion des séries éliminatoires du baseball majeur.
Écoutez Étienne Marcoux, animateur au 96.9 CKOI, et très grand fan des Blue Jays de Toronto, discuter de ce match auquel il assistera, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«La ville est complètement peinturée de logo des Blue Jays. Dans les hôtels, tout le monde porte leur chandail et ça crée une ambiance où tout le monde se parle parce que tout le monde commente ce qui s'en vient. Tout le monde est excité de vivre ça. On dirait qu'il n'y a plus de barrière, tout le monde est dans la même équipe ici.»