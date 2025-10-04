Série Blue Jays contre Yankees

Les Blue Jays de Toronto affronteront les Yankees de de New York, samedi soir, à l'occasion des séries éliminatoires du baseball majeur.

Écoutez Étienne Marcoux, animateur au 96.9 CKOI, et très grand fan des Blue Jays de Toronto, discuter de ce match auquel il assistera, samedi, au micro de Denis Lévesque.