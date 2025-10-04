 Aller au contenu
Sports
Série Blue Jays contre Yankees

«Tout le monde est excité de vivre ça» -Étienne Marcoux

par 98.5

0:00
5:23

Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2025 10:15

Avec

Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Tout le monde est excité de vivre ça» -Étienne Marcoux
Étienne Marcoux / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto affronteront les Yankees de de New York, samedi soir, à l'occasion des séries éliminatoires du baseball majeur.

Écoutez Étienne Marcoux, animateur au 96.9 CKOI, et très grand fan des Blue Jays de Toronto, discuter de ce match auquel il assistera, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«La ville est complètement peinturée de logo des Blue Jays. Dans les hôtels, tout le monde porte leur chandail et ça crée une ambiance où tout le monde se parle parce que tout le monde commente ce qui s'en vient. Tout le monde est excité de vivre ça. On dirait qu'il n'y a plus de barrière, tout le monde est dans la même équipe ici.»

Étienne Marcoux

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ça rappelle aux gens qu'ils font partie de la communauté»
Le Québec maintenant
«Ça rappelle aux gens qu'ils font partie de la communauté»
0:00
4:47
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Lagacé le matin
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
0:00
4:19

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
Match contre les Sénateurs
Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»
Face aux mauvais sondages
Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»
À la découverte de l’histoire… du Tylenol!
Signé Lévesque
À la découverte de l’histoire… du Tylenol!
3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»
Signé Lévesque
3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»
Simon Kearney : «Il est complètement libre et va dans tous les styles»
Chronique musique
Simon Kearney : «Il est complètement libre et va dans tous les styles»
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
Trois histoires démystifiées récemment
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
«La question c'est de savoir on va l'appliquer comment» -Frédéric Bérard
Idée d'interdire les visages masqués en public
«La question c'est de savoir on va l'appliquer comment» -Frédéric Bérard
«C'est un bon coup de Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Boulet»
Modernisation du régime syndical
«C'est un bon coup de Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Boulet»
Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
Réseaux sociaux
Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
«Il y a encore pas mal de points à négocier» -Maël Benoliel
Le Hamas se dit prêt à libérer les otages
«Il y a encore pas mal de points à négocier» -Maël Benoliel
Menaces envers les démocrates: «Ça pourrait se répercuter contre Trump»
Shutdown budgétaire
Menaces envers les démocrates: «Ça pourrait se répercuter contre Trump»
«On ne savait pas qu'il pouvait chanter comme ça» -Stéphane Leclair
Un premier album solo pour Jean-François Pauzé
«On ne savait pas qu'il pouvait chanter comme ça» -Stéphane Leclair
«Qui ne fera pas l'équipe, c'est ce qu'on va savoir» -Jean-François Baril
Les Canadiens face aux Sénateurs d'Ottawa
«Qui ne fera pas l'équipe, c'est ce qu'on va savoir» -Jean-François Baril
Quelles seront les fermetures sur le réseau routier en fin de semaine?
Travaux en cours
Quelles seront les fermetures sur le réseau routier en fin de semaine?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00